Caso Rosa e Olindo Lavorino | Delusione e vergogna Ecco le prossime mosse

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il criminologoin esclusiva ai nostri microfoni: “La decisione di non disporre la revisione è una sconfitta del diritto e non solo”. Non ci sarà una revisione del processo della strage di Erba. La richiesta diè stata rigettata dai giudici della Corte d’Appello di Brescia. “Due cittadini italiano innocenti dovranno vivere il resto della loro esistenza in carcere soltanto perché la magistratura italiana non è capace di andare a sbucciare le bucce mai sbucciate – il primo commento del criminologo Carmelo– c’è un evidente sistema all’interno del processo italiano che se incappi in indagini non fatte bene, non riesci assolutamente a difenderti. Neldiin un primo momento ci sono state anche delle difese inadeguate e poi sono stati anche vittima del cosiddetto do ut des mass mediatico e giudiziario.