Cappotti termici che aumentano la muffa e pannelli che si staccano Superbonus 110 partono i primi contenziosi

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Firenze, 10 luglio 2024 – Archiviato dal governo, il110 continua a far parlare di sé. Soprattutto in negativo. Il Movimento Consumatori Toscana è subissato di segnalazioni da parte di cittadini che si sono resi conto che gli interventi non sono stati fatti nel modo giusto e si trovano ora a fare i conti conche hanno aumentato lasui muri oisolanti che sio si incendiano. C'è poi chi non ha ricevuto dalla ditta le certificazioni dei prodotti e degli interventi fatti, per i quali hanno speso cifre esorbitanti. «E' come comprare un'auto senza libretto di circolazione», afferma Armando Mansueto, presidente del Movimento Consumatori di Arezzo. «Le uniche due pratiche che solitamente risultano corrette per chi ha fatto ricorso al 110 sono quella urbanistica e quella per ottenere il