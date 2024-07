Calciomercato Milan Francia fuori da Euro 2024 | ora si decide il futuro di Adrien Rabiot  Il punto

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 10 luglio 2024), laè stata eliminata da: adesso siildi. Ecco la situazione Lada. Decisiva la sconfitta maturata in semifinale contro la Spagna. Con l’eliminazione della Nazionale transalpina sianche ildi un obiettivo della dirigenza del: stiamo parlando dell’ormai ex centrocampista della Juventus, che al momento è svincolato dopo che il suo contratto con il club bianconero è scaduto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il francese prenderà la decisione definitiva nei prossimi giorni. Per il 29enne ci sono tre ipotesi per il. La prima è la permanenza alla Juve, con un nuovo contratto. C’è, poi, anche la possibilità di lasciare la Serie A, per cercare le fortune altrove, magari in Premier League.