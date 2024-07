Calciomercato Milan c’è la prima offerta di Moncada per Youssouf Fofana Le cifre e i dettagli

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 10 luglio 2024)è l’obiettivo numero uno per la mediana eha presentato la. ITutto super la mediana e c’è anche lavera e propria. Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza delha deciso di affondare il colpo per il centrocampista di proprietà del Monaco – che ha già comunicato al club la volontà di lasciare la squadra francese in estate – e il direttore dell’area tecnica Geoffreyha presentato laoffensiva alla squadra del Principato. L’dovrebbe aggirarsi intorno ai 12 milioni di euro più bonus. Per il francese pronto un contratto di 4/5 anni a 3,5 milioni di euro netti a stagione. L’operazione potrebbe essere facilitata da, visto che ha mosso i suoi primi passi della carriera da Talent Scout proprio nel club in cui milita