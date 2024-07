Calcio Watkins regala la Finale europea all’Inghilterra Olanda rimontata!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Sarà l’Inghilterra la seconda finalista di questi Europei 2024 di. I leoni si sono imposti in rimonta contro l’a Dortmund. A sbloccare per prima il punteggio è stata la formazione tulipana con Xavi Simons al 7?. A rimettere le cose al loro posto ci ha pensato Harry Kane che al 18? ha impattato. In piena Zona Cesarini, è arrivata la marcatura di Ollie, che ha cosìto il secondo accesso consecutivo degli inglesi in unacontinentale, ricordando quella persa contro l’Italia tre anni fa a Wembley. PRIMO TEMPO – Koeman ha puntato su un 4-3-3 con il tridente offensivo formato da Malen, Depay e Gakpo, con Simmons in cabina di regia e Schouten e Reijnders a fare le mezzali. Difesa a tre tra le fila inglesi, con Guehi, Stones e Walker a protezione della porta di Pikford.