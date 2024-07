Biden annuncia nuovi Patriot e Samp-T per Kyiv Meloni | A piccoli passi porteremo la spesa militare al 2 per cento

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 10 luglio 2024) "Oggi annuncio una storica donazione di attrezzature di difesa aerea per l'Ucraina. Gli Stati Uniti, la Germania, i Paesi Bassi, la Romania e l'Italia forniranno all'Ucraina altri cinque sistemi di difesa aerea strategica nei prossimi mesi". E' l'annuncio del presidente americano Joe, fatto all'apertura del vertice Nato nell'anno del 75° anniversario dalla sua fondazione. Con il sostegno della Nato "l'Ucraina può fermare Putin e lo fermerà", ha dettointervenendo alla cerimonia tenutasi all'Andrew W. Mellon Auditorium. Il messaggio per la Russia è forte: la Nato resterà unita nella difesa dell'Ucraina, ormai candidata a fare parte dell'Alleanza. Nel dettaglio, Stati Uniti, Germania e Romania invieranno batterie, i Paesi Bassi, in collaborazione con altre nazioni, manderanno componenti necessarie al loro funzionamento e l'Italia contribuirà con il suo sistema-T, sviluppato insieme alla Francia.