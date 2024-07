Beverly Hills Cop 4 | Axel F – il nostalgico ritorno di Eddie Murphy

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 10 luglio 2024)torna nella sua amataper uno (dei tanti) ruoli che lo hanno reso celebre nel mondo del cinema! Dopo una serie di flop al botteghino e sulle piattaforme streaming, l’attore di Una Poltrona per Due e Il Principe Cerca Moglie tenta di tornare sulla cresta del successo con un prodotto che puzza tanto di nostalgia e profuma poco di sostanza.Cop:F è un film del 2024 che per l’appunto, oltre a celebrare ildel piedipiatti interpretato da, ritrova vecchi volti come Judge Reinhold e John Ashton, assieme a nuovi personaggi interpretati da Joseph Gordon-Levitt, Kevin Bacon e Taylour Paige. La trama diF Dopo la scomparsa misteriosa di Billy Rosewood (Judge Reinhold), il tenente del Dipartimento di polizia di Detroit,Foley (), torna aper indagare sulla corruzione all’interno del Dipartimento di polizia, con sua figlia Jane (Taylour Paige), e l’ex-fidanzato di quest’ultima, Bobby Abbott (Joseph Gordon-Levitt).