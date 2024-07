Basta pioggia torni il sole | l’ordinanza del sindaco di Coulences

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) (Adnkronos) – Ildi Coulonces, un piccolo comune di 216 abitanti del dipartimento dell'Orne, in Normandia, ha emesso un'ordinanza anti-. "In considerazione del fatto che durante le vacanze ci deve essere il, che la quantità diha raggiunto il suo limite nel nostro Comune", e in tutta la parte nord della Francia, L'articolo “il”:deldiproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .