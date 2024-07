Wimbledon 2024 Alcaraz | Medvedev è un muro difficile giocarci contro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Carlosprosegue la sua rincorsa verso la conferma del titolo die in semifinale ritroverà Daniil. Il russo ha superato al quinto il numero 1 al mondo Jannik Sinner, confermandosi competitivo anche sull’erba. “Riesce a raggiungere qualsiasi palla, è come giocare con un– le parole del tennista spagnolo in conferenza -. Senti di aver giocato un colpo incredibile e lui è già lì a ribatterlo, non è semplice affrontarlo”.nei quarti ha superato l’americano Tommy Paul, che lo aveva già sconfitto in due occasioni. “Cerco sempre di trovare delle soluzioni, sono consapevole che non posso giocare sempre il mio tennis migliore. Quello che hanno insegnato i Big3 è che si deve vincere anche nei giorni che non sono l’ideale.