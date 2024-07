Volley serie b Dalfiume promosso in prima squadra

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Dopo Serenari e Ronchi, è tempo di un’altra ufficializzazione in casa Pallavolo Bologna, in vista del torneo maschile diB. Come anticipato nelle ultime settimane, il club rossoblù hainLuca(nella foto), schiacciatore impegnato agli Europei under 18, dopo una stagione che lo ha visto protagonista alle finali nazionali under 17 (decimo posto) culminata con la convocazione in azzurro. "Sarà lavolta in cui scenderò in campo nel campionato diB e sono molto felice di potermi confrontare con giocatori più esperti e forti di me – spiegato lo schiacciatore –. ono a Sofia, in Bulgaria, per il pre-Europeo ed Europeo dal 19 al 21 luglio. Non mi aspettavo la chiamata in Nazionale, per me è un sogno".