Vita e opere di Stevie Van Zandt nel documentario Disciple

(Di martedì 9 luglio 2024)diVannel. Il musicista racconta le sue avventure nel rock e non solo, dall’istinto quasi suicida dopo aver lasciato Springsteen ai soldi persi in tour negli ultimi anni (e quindi bastas of Soul) fino all’ultimo valzer (forse) con la E Street Band.diVanSteven Lento, ovviamente italiano. Conosciuto come Little Steven, in onore di Little Richard, o come Miami Steve, soprannome dato, a quanto racconta, da alcuni amici, per il fatto che pare soffrisse sempre il freddo. Immenso chitarrista della E Street Band, la band di Bruce Springsteen, del quale è tuttora collaboratore, anche nel ruolo di arrangiatore. La breve ma intensa carriera di attore televisivo (1999-2007) nel ruolo di Silvio Dante nella pluripremiata serie televisiva dell’HBO I Soprano lo ha reso un volto celebre del piccolo schermo e uno dei personaggi più amati dello show.