Un incendio all’ex Fim Continua il rischio roghi

(Di martedì 9 luglio 2024) Erano circa le 6, ieri mattina, quando si è verificato un principio didi sterpaglie a ridosso dell’area ex Fim. Un episodio di modeste dimensioni, presto rientrato grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Senonché, qualche passante che si è fermato a curiosare, è rimasto sorpreso nel vedere emergere dalle sterpaglie, un giovane di colore, semisvestito, scalzo, spaventato e preoccupato anche perché aveva lasciato il telefonino sul giaciglio improvvisato che si sarà ricavato per passare la notte sotto le piante adiacenti l’ex Fim. E non è neanche da escludere che non fosse il solo a bivaccare da quelle parti. Non è ben chiaro cosa abbia provocato il principio di, se qualcuno abbia pensato di bruciare delle sterpaglie inconsapevole del fatto che ci potesse essere qualcuno che aveva scelto proprio quel posto per dormire non avendo alternative.