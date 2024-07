Terracina riattivato l’ambulatorio medico turistico | Un servizio importante per la stagione estiva

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024- È statoanche quest’annoin via Roma al civico 119, che oltre aldurante laa supporto del Pronto Soccorso dell’Ospedale Fiorini, sarà attivo per tutto l’anno con altre attività di prevenzione e informazione grazie all’Associazione Medica Terracinese. A partire da quest’anno, infatti, e per tre anni, l’Amministrazione Comunale ha concesso in comodato d’uso i locali di via Roma, accanto alla Chiesa del SS Salvatore, all’Associazione Medica Terracinese.sarà operativo fino al 15 settembre, e in particolare nei mesi di luglio e di agosto è operativo tutti i giorni, compresi la domenica e i festivi, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00, mentre a settembre sarà operativo nei fine settimana sempre con gli stessi orari, dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20.