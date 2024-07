Squid Game 2 sarà presentata in anteprima al Lucca Comics & Games 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 9 luglio 2024) Ilha fatto il colpaccio:difattiall’evento nostrano, il prossimo 31 ottobre. In tale occasione, faranno il loro arrivo anche il regista e creatore Hwang Dong-hyuk e i protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-Jun. A oltre tre anni di distanza dall’uscita della prima stagione,2 si appresta a fare il suo esordio. La serie, come Netflix ha assicurato alcuni mesi fa, approderà infatti sulla piattaforma di streaming video entro la fine dell’anno. In attesa del rilascio dei nuovi episodi, però, alcuni fortunati avranno la possibilità di assistere inalle nuove, avvincenti, storie del secondo capitolo, presso ils, che si terrà tra il 30 ottobre e il 3 novembre.