Spagna prima finalista di Euro 2024! La Francia si sveglia tardi e si consolerà contro… l’Italia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2024) Laè ladi! Nessuna sorpresa. La ‘Roja’ ha vinto tutte le gare di questopeo e lo ha fatto con merito, identità e regalando emozioni, una delle poche Nazionale a riuscirci in un torneo che non ha certo brillato sotto il profilo dello spettacolo. La condizione di qualche big sul viale del tramonto, leggasi Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Modric, Lewandowski, non ha di certo aiutato, così come il talento ancora acerbo di qualche nuovo fenomeno pronto a prendersi la scena del calcio mondiale. Ma laè stata l’eccezione anche in questo. Straordinario l’peo di Nico Williams, devastante sulla fascia sinistra. Questa sera, nella gara contro la, la scena se l’è presa pero Yamin Lamal. Quasi 17 anni, l’età in cui solitamente glipei si vedono dal divano di casa e, al più, si giocano a livello giovani.