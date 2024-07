Sinner infortunio e lacrime a Wimbledon

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 9 luglio 2024) Un grandissimo dispiacere per. Questa proprio non ci voleva, è successo tutto all’improvviso nel gran giorno dei quarti di finale. Il suo sogno è durato poco. Appena 51 minuti, trascorsi i quali non ha potuto fare altro che gettare la spugna e arrendersi al nefasto destino che le è toccato in sorte. Tutto è successo nel momento più sbagliato. Sarebbe bastato un passo ancora per acciuffare quel desiderio a lungo coltivato, ma tant’è: evidentemente non doveva accadere, non così e non adesso. Dispiacere aper Jannik(LaPresse) – Ilveggente.itJannikdovrà continuare il suo cammino all’All England Club da solo, adesso che la sua dolce metà è fuori dal torneo. Non per demerito suo, avendo lottato come una leonessa anche quando il suo corpo la implorava di smettere.