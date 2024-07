Proponeva affitti per studenti a Roma 45enne denunciata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPensava di aver trovato una stanza per la figlia, studentessa universitaria a, ma si è rivelata una truffa. La denuncia ai Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo è stata sporta dal padre della ragazza che, trovata un’inserzione online per l’affitto di una camera, aveva effettuato un bonifico di circa 600 euro alla sedicente locatrice, come caparra. Ma, dopo aver incassato il denaro, la donna si è resa irreperibile sulle utenze fornite. Solo a questo punto, il malcapitato si è reso conto dell’inganno subito e ha segnalato l’accaduto ai Carabinieri che, all’esito delle indagini, hanno deferito alla competente Autorità giudiziaria unadella provincia di, ritenuta responsabile di truffa.