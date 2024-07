Paleari futuro incerto ma potrebbe anche restare in giallorosso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Non é passata inosservata ieri l’assenza nel primo giorno del pre-ritiro di Albertoche sta vivendo giorni particolari avendo il contratto in scadenza a giugno 2025. Non è un mistero che l’estremo difensore andrà via in caso di offerte, ma per ora i sondaggi effettuati da Spezia, Salernitana e un paio di club di serie C del girone A non si sono tramutati in una trattativa vera e propriaper l’ingaggio importante chepercepisce nel Sannio. La società non ha intenzione di rinnovargli il contratto ma non é esclusa la sua permanenza nel Sanniosenza accordo per il prolungamento.si aggregherà al resto del gruppo solo dopo aver completato le visite mediche che effettuerà giovedì,se non sono escluse novità prima di quella data.