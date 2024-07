Ora anche i satanisti vogliono la loro ora di religione a scuola per… insegnare il Diavolo ai ragazzini

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 luglio 2024) Potrebbe sembrare uno scherzo ma non lo è. Si tratta di una questione potenzialmente più complessa di quello che potremmo pensare dalle nostre parti. In tempi in cui l’ora di– perlomeno in Italia – è frequentata da sempre meno studenti e la società è sempre più secolarizzata (con risultati decisamente meno positivi di quello che pensavano i detrattori di ciò che abbraccia la metafisica), qualcuno ha avanzato la proposta di aumentare le ore dedicate alle religioni nelle scuole. E chi poteva farlo se non uno che di nome fa DeSantis? Precisamente Ron DeSantis, governatore della Florida, che in un recente Disegno di Legge ha chiesto di aumentare i tempi di insegnamento dellanelle scuole per “ripristinare i principi del cristianesimo nell’istituzione pubblica”.