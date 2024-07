Nomine Ue ecco perché il cordone sanitario contro i Patrioti di Orbán può diventare un salvagente per Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) L’ipotesi era sul tavolo, ma la notizia è arrivata più rapida del previsto, segno che nella ‘maggioranza Ursula‘ il rischio era stato calcolato: il presidente del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber, non ha lasciato passare nemmeno 24 ore per annunciare che nei confronti del nuovo gruppod’Europa al Parlamento europeo, fondato dal premier ungherese Viktor, sarà previsto un. Nessuna concessione, nessun incarico parlamentare: “Hanno diritto di essere quivotati – ha detto -, ma rappresentare le istituzioni è un’altra cosa. Loro hanno detto di volerle smantellare”. L’esclusione è destinata a creare una frattura che, per quanto ininfluente a livello parlamentare, rischia di creare non pochi problemi in sede di Consiglio Ue.