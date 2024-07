Nikon mostra alcune foto candidate ai Comedy Wildlife Awards

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 9 luglio 2024) A meno di un mese daiha pubblicato oggi una selezione delle candidature più divertenti per l’edizione 2024, tra cui una giraffa a tre teste e un bradipo davvero molto cool. Scopriamole insieme! Giunto al suo 10°anno di vita, ihanno ricevuto migliaia di candidature da tutto il mondo, immagini che sono riuscire a immortalare alcuni dei momenti più divertenti della fauna selvatica con lacamera. La pubblicazione di una selezione delle immagini più comiche vuole essere di ispirazione sia per igrafi professionisti sia per quelli amatoriali perché inviino i loro scatti prima del termine ultimo del 31 luglio.aiPhotographysono stati co-fondati nel 2015 daigrafi professionisti Paul Joynson-Hicks MBE e Tom Sullam, con l’idea di creare un concorso che desse spazio all’aspetto più leggero dellagrafia naturalistica e promuovesse la conservazione della fauna selvatica e degli habitat attraverso l’umorismo.