Nasce Make Different Magazine la rivista sulle eccellenze del Made in Italy ambientale

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di martedì 9 luglio 2024) “” è stata presentata a Roma e sarà diretta da Marco Frittella. Nel primo numero un’intervista a Enrico Giovannini, già Ministro Infrastrutture e Mobilità sostenibili Non solo una, ma una finestra sul mondo attuale e sui mondi “possibili”, per riflettere su ambiente, ecologia, economia circolare e innovazione, raccontando ledell’Italia green. Tutto questo e molto altro ancora è “”,diretta da Marco Frittella, giornalista e Direttore Comunicazione RAI Com, promossa dalla Fondazione Bardascino (Bardascino Holding) ed edita da Stratego Edizioni (Gruppo Stratego), presentata a Terrazza Civita a Roma in occasione di un talk sulla sostenibilità ed economia circolare nella nuova Europa.