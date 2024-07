Morte di Erika Boldi il giallo delle ultime ore | la lite con l' amica l’arresto e la serata al pub

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) San Martino dall’Argine, 9 luglio 2024 – Com’è morta? Una prima risposta sulla scomparsa della 26enne mantovana, il cui corpo è stato ritrovato domenica scorsa nelle griglie del canale Tartaro, a Vigasio, comune del Veronese, arriverà nel pomeriggio di oggi, martedì 9 luglio. Alle 15, infatti, è in programma l’autopsia sul cadavere, recuperato senza vestiti. Un primo esame sulla salma ha rivelato l’assenza di segni evidenti di violenza ma, allo stesso tempo, avrebbe mostrato come nei polmoni non ci fosse acqua. Segno che– una vita difficile segnata da problemi legati alla tossicodipendenza –era già morta quando è finita in acqua, gettata da qualcuno. Leore di vita Sul caso sono al lavoro i carabinieri del nucleo investigativo della comando provinciale di Verona.