(Di martedì 9 luglio 2024)Rui, dopo 7 stagioni a, è finito ai margini del progetto. Il presidente azzurro Aurelio Delo offre adi saldo Ilha avviato il processo di restyling tanto atteso dall’ambiente partenopeo. Dopo la deludente annata dello scorso anno, terminata con il decimo posto in classifica e la conseguente esclusione dalle coppe europee, il presidente Aurelio Deha deciso di dare una svolta al corso azzurro. L’arrivo in panchina di Antonio Conte, e gli acquisti di Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e Alessandro Buongiorno sono un chiaro segnale di voglia di riscatto. I cambiamenti, però, non riguarderanno solo le entrate, ma anche le uscite. Tanti calciatori che hanno vestito la maglia azzurra lo scorso anno non saranno riconfermati.