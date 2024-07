L' uomo che sparava agli estranei di cui si innamorava

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 9 luglio 2024) Un giorno stavo raccogliendo le castagne nelle montagne dietro l’obitorio, uno fa: “ Delinquente!” Io: “ Prego?”. Lui: “Delinquente!”. Dalla vetta del monte si sente un colpo di fucile. Il soggetto viene atterrato. Lo soccorro (anche se mi aveva offeso). Viene bendato da una donna anziana accorsa sul luogo. Decidiamo di lasciarlo lì. Si è pensato: “Qualcuno lo cercherà!”. Ho preso il mio cesto di castagne e sono sceso a valle. Chi aveva sparato? Penso uno scellerato che vive sui monti. Non vuole essere disturbato. E’ un caso che ha mirato all’altro, forse perché più bello. Infatti alcuni sospettano che non accettando la sua identità di genere, si sia rifugiato sui monti. Quando si innamora digli spara. Ma per me sono tutte balle.