LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo continua a restare compatto attenzione al vento

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.04 E da poco il passo è stato incrementato dal, con la tensione che inizia ad alzarsi. 88 km ? The pace has increased in the peloton Le peloton a accéléré ?#TDFpic.twitter.com/CX9PIbdqqv —de(@Le) July 9,16.01 Ciò che potrebbe cambiare lo scenarioè il. Gli ultimi 60 km dellaodierna sono particolarmente esposti, anche lateralmente per lunghi tratti. Anche se fino ad ora Eolo è rimasto particolarmente tranquillo. 15.58: Una lunghissima attesa verso la volata. Riuscirà ad imporsi ancora Biniam Girmay oppure ci sarà il primo squillo di Jasper Philipsen. Fari puntati anche su Mark Cavendish, Dylan Groenewegen e Arnaud De Lie.