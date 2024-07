Le nutrie una calamità da arginare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Bologna, 9 luglio 2024 – Abbiamo appreso della delibera comunale per un piano di eradicazione dellemediante abbattimento. Si accusano questi animali di creare danni alle coltivazioni e agli argini dei corsi d'acqua, cosa da dimostrare sul piano scientifico. L'Emilia Romagna nel periodo 2008-2014 ha speso € 1.540.026,0 per rifondere i danni imputati alle, nonostante già fosse assegnato il compito di eradicazione a cacciatori/coadiutori. Esistono esempi di convivenza pacifica con le: Modena, Sesto San Giovanni (Mi), Muggia (Ts), dove si agisce con la sterilizzazione. Mariangela Corrieri, Presidente Associazione Gabbie Vuote Risponde Beppe Boni Le posizioni ambientaliste in difesa degli animali sono sempre rispettabili ma devono essere aderenti alla realtà.