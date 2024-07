Le aziende guardano al futuro Svolta digitale e sostenibilità | provincia leader negli investimenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Adeguamentoed efficientamento energetico guidano le richieste di accesso al credito delle imprese bresciane. Lo ha rilevato la Camera di Commercio di Brescia, su dati di fonte Unioncamere Lombardia, secondo cui a Brescia è significativa la percentuale di queste tipologie di investimento nei settori dell’industria (76,4%) e dell’artigianato (36,5%), ancor più se comparata con i corrispondenti dati di livello regionale (58,3% per l’industria e 28,9% per l’artigianato). Percentuali inferiori si registrano, invece, nei settori del commercio (20,7%) e dei servizi (24,6%). Minore, invece, il ricorso al credito per liquidità di cassa nel settore dell’artigianato (19%) rispetto all’industria (28,2%), commercio (28,7%) e servizi (23%).