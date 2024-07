La tappa in cui Vincenzo Nibali vinse il Tour de France

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di martedì 9 luglio 2024) Ufficialmente è segnata comedi media montagna. Il dislivello positivo totale, in realtà, non supera i 500 metri. È unapiuttosto breve, la quinta delde2014: poco più di 150 chilometri. Eppure, nella zona di partenza, la tensione si taglia con un grissino. Dopo il trittico di tappe nel Regno Unito, iltorna all’estero per la partenza da Ypres, in Belgio. Se si potesse misurare l’importanza di una corsa ciclistica grazie allo status delle persone accorse sulle strade di essa, questafarebbe invidia a tante: ci sono Filippo re del Belgio e soprattutto Eddy Merckx, Bernard Hinault e Raymond Poulidor. Nel descrivere cosa provasse da ragazzo quando andava a vedere le corse di bicicletta di Coppi e Bartali, Vasco Pratolini scriveva: «Ero un ragazzo e volevo vedere i santi che facevano i miracoli».