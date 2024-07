La Provincia acquisisce la certificazione ISO 9001 | 2015 procedure più snelle per le opere pubbliche

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 9 luglio 2024) Caserta. L’Entedi Caserta ha ottenuto ladi qualità ISO, necessaria per attestare nell’ambito delle, la verifica preventiva, ai fini della validazione, delle proposte progettuali, secondo il disposto D.Lgs n. 36/2023. Si tratta di unafondamentale per rendere ancora più efficiente ed efficace l’azione amministrativa che, inoltre, candida l’Ente a diventare punto di riferimento per le altre istituzioni del territorio. La validazione potrà essere infatti effettuata per i progetti dell’amministrazionele ma anche di altri enti che ne faranno richiesta, non appena sarà approvato il relativo regolamento in corso di redazione. Lesaranno gestite dalla Struttura intersettoriale per la Gestione Qualità UNI EN ISO, incardinata all’interno del Dipartimento Area Territorio ed Innovazione, di cui è dirigente l’ing.