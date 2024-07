Il gROSSO guaio Melenchon per il compagno Macron | il ricatto della sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 9 luglio 2024) Il rebus del governo francese inizia con una sciarada. Se il fronte anti-lepenista ha vinto le elezioni, adesso va trovata una maggioranza. Non sarà facile. «Galliae divisa est in partes tres», preconizzava già Giulio Cesare all'indomanisua prima missione oltralpe. Il quadro la vede politicamente spaccata in tre blocchi: gauche, centro ed estrema destra, con la maggioranza allama nessuno dei tre gruppi vicino alla soglia dei 289 seggimaggioranza assoluta. Mentre Parigi si appresta a ospitare le Olimpiadi e a lanciare le celebrazioni per il 14 luglio, festa nazionale, il Paese entra nella palude delle incognite. Lo spettro dello stallo si prefigura davanti ai numeri che politici e politologi compulsano febbrilmente. Il primo ministro uscente, Gabriel Attal, si è visto respingere le dimissioni dal presidente Emmanuel