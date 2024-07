Il Gladiatore II | il trailer italiano

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 9 luglio 2024) IlII: ilDopo le immagini ufficiali, Paramount ha diffuso il primode IlII, con Paul Mescal pronto a scendere nell’arena e a raccogliere l’eredità che fu di Russell Crowe. Oltre al protagonista Mescal, le foto mostrano anche Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn . Nel film anche Connie Nielsen che torna nei panni di Lucilla. Ilè uscito nel 2000 ed è diventato subito un successo sia di critica che commerciale. Il film ha ottenuto un notevole incasso al botteghino, con oltre 460 milioni di dollari in tutto il mondo, ed è stato anche molto apprezzato nel circuito dei premi, vincendo cinque Academy Awards, tra cui quello per il miglior film e quello per il miglior attore per Russell Crowe, su un totale di dodici nomination.