Il flop dell’Assegno di inclusione e del Supporto formazione lavoro | platea sotto le stime del governo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 9 luglio 2024) Che le misure adottate daldopo la cancellazione del Reddito di cittadinanza fossero unnon è certo una novità. Ma ora a confermarlo ci sono anche i numeri del primo osservatorio sull’Assegno die suldell’Inps. L’istituto di previdenza certifica non solo la netta riduzione delladei beneficiari delle misure di sostegno al reddito per chi è più in difficoltà, ma anche la discrepanza tra i numeri veri e le aspettative del. Ildie delA maggio le famiglie beneficiariedisono 624.712, pari a oltre 1,5 milioni di persone e per un importo medio di 617 euro a nucleo. La differenza con il Reddito di cittadinanza è notevole: l’ultimo report ha evidenziato che nel 2023 ne hanno beneficiato almeno 1,2 milioni di famiglie, ovvero 2,9 milioni di persone.