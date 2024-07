Hamilton ha fatto bene a firmare con la Ferrari con una Mercedes così in ripresa? Per l’inglese è un salto nel vuoto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) D’altronde il direttore tecnico della, James Allison, lo aveva detto in questo anno. Trovare la causa dei problemi di una vettura che per due campionati ha visto le rivali col binocolo “è stato puro caso”, scovando “un errore banale che era sotto i nostri occhi, ma del quale non ce ne eravamo accorti”. Morale della favola: dopo gli aggiornamenti introdotti, la W15 di Brackley oggi vola ed è tornata a giocarsela su tutte le piste, come ai vecchi tempi. Il problema del surriscaldamento al posteriore, visto soprattutto in quelle gare con un degrado dell’asfalto piuttosto alto, è stato risolto e ne haficiato anche il passo-gara.nelle ultime due domeniche, prima Russell (in Austria) e poi(a Silverstone) sono tornati sul gradino più alto del podio, rendendo il Mondiale 2024 molto più vario nel suo albo vincitori rispetto a quello noiosissimo di scorso anno.