Gli stranieri e il voto Quasi uno su quattro non ha voce in capitolo Residenti senza diritti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) di Gabriele Nutiun quarto della popolazione di Santa Croce non hain. Non ha diritto die quindi non ha potuto scegliere il sindaco l’8 e il 9 giugno scorsi così come non ha potuto farlo alle Comunali precedenti. I numeri sono impressionanti. Nella cittadina delle concerie inon italiani sono 3.510 su una popolazione totale di 14.718. Per la precisione il 23,8%. Eppure – tranne qualche eccezione (come ce ne sono anche tra gli italiani) – sono persone che a Santa Croce lavorano e pagano le tasse. E’ il paradosso di una legge italiana che nessun schieramento ha voluto o è mai riuscito a cambiare. Possono votare per scegliere il sindaco, ovviamente, quei cittadini di origine straniera che sono diventati cittadini italiani.