Francia-Spagna Bizzotto commenta senza voce | il web si scatena

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 luglio 2024) Ma che sta succedendo a Stefano? Se lo sono chiesti milioni di spettatori in tutta Italia non appena è iniziata la diretta dell’attesissima semifinale degli Europei 2024, quella tra. Due delle grandi favorite, costrette dal tabellone a sfidarsi prima dell’atto finale. Non appenaha preso la parola, affiancato da Lele Adani nel ruolo di opinionista, si è subito capito che c’era però qualcosa di strano. E il web è impazzito di lì a poco.Leggi anche: Francesca Deidda scomparsa, il fratello: “Igor dica la verità e non neghi l’evidenza”afono e Adani che urla come un dannato. Telecronaca a dir poco irreale pic.twitter.com/8AT8iAlflc — (@asrsupporter) July 9, 2024 Completamentesi è presentato lo stesso al microfono, cercando di far notare il meno possibile le sue difficoltà.