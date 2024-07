Fermana si attende ancora la fumata bianca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Non è arrivata nella giornata di ieri l’attesail pagamento degli emolumenti ai tesserati federali della(atleti, staff tecnico e licenze federali), passaggio assolutamente obbligatorio da fare per rientrare nei parametri dell’iscrizione alla Serie D. Una giornata intenza e di grande attesa su più fronti. Atleti e tesserati che hanno atteso a lungo notizie confortanti che nella giornata di ieri non sono arrivate anche se dalle parti di viale Trento e in altre sedi si è continuato a lavorare sui vari fronti aperti. La questione relativa alle mensilità di marzo, aprile e maggio dei tesserati è e resta la più impellente in quanto la scadenza è fissata tra poco più di 24 ore e non si può andare oltre. Saldare quanto dovuto è propedeutico e condizione fondamentale per poi completare l’iscrizione alla serie D che scade invece nella giornata di venerdì.