Ex calciatore Stefano Guerra punto da un’ape è morto

(Di martedì 9 luglio 2024) L’ex, classe 1962 e con un passato in diverse squadre tra Serie C e Serie B in particolare, è statodaed èdopo essere finito in terapia intensiva all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. L’ex giocatore era ricoverato da alcuni giorni in condizioni disperate, questo perché risulta essere allergico all’insetto. Dopo la puntura, il 62enne è andato in choc anafilattico e ha avuto un infarto. Nel 1988/89, con la maglia della Reggiana, fu tra gli artefici della promozione in Serie B e aveva continuato a vivere nella città emiliana. E’ purtroppo deceduto nel tardo pomeriggio di martedì 9 luglio. Exda, èSportFace. .