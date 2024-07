Estate in diretta tensione altissima in studio tra Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprimi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 9 luglio 2024) “Ma come ti permetti?”.inasfalta. Attimi di forteindopo che la donna stava parlando di un argomento molto delicato: la gravidanza di una donna a 50 anni.Deè partita dalla notizia di Gigi D’Alessio che ieri ha annunciato di essere diventato papà per la sesta volta. Non solo, si è parlato anche di Biagio Antonacci, Robert De Niro che ha avuto il settimo figlio a 79 anni e Richard Gere che ha avuto un secondo figlio a 70 anni. >> “Lei è fuori dal programma”. Ilary Blasi, che colpo di scena: cosa è filtrato dai corridoi Mediaset E a questo punto la padrona di casa ha prima voluto fare un grosso saluto al cantante partenopeo, poi però si è fatta una domanda importante, che ha prontamente girato a tutti: “Prima di tutto volevo fare i miei personali auguri a Gigi e alla sua compagna Denise per Ginevra, visto che è nata questa bellissima figlia”.