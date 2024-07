Dove mangiare a Porto Cesareo I 7 indirizzi migliori scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 9 luglio 2024) Il Salento da anni ormai è diventato un place to be non solo per i vacanzieri italiani, ma anche per i turisti stranieri, tra cui molti personaggi noti. La cordialità degli abitanti, la bellezza del mare e il fascino dei paesini, l'atmosfera, tutto contribuisce a rendere il soggiorno indimenticabile, cucina compresa, ricca di profumi, colori e sapori come raramente capita altrove. Tra le destinazioni più belle c'è sicuramente, ecco iDa Antimo A pochi metri dal mare, un classico della ristorazione cesarina, un’insegna affidabile, approdo sicuro da più di 60 anni. Il menu lo decide il mercato, a partire dai crudi, fra crostacei e frutti di mare. A seguire i tagliolini con filetti di triglia (quella di), le linguine con cozze e vongole, i paccheri all’astice, il pescespada alla pizzaiola, la fragrante frittura.