Disco Bartolini è campione italiano Allievi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Mattianel. Secondo tricolore in carriera per il talento dell’Atletica Grosseto Banca Tema che vince il titolo under 18 a Molfetta dopo quello under 16 dell’anno scorso. Spettacolare la progressione diiniziata con 49.77, poi 50.78 proseguendo con le bordate a 53.85 e 55.31 prima di chiudere in bellezza: 55.92 al quinto lancio, la spallata conclusiva di 56.44 al sesto e ultimo ingresso in pedana, vicinissima al record personale di 56.72 ottenuto alla fine di maggio con un’altra prestigiosa vittoria al Brixia Meeting di Bressanoneia al Brixia Meeting di Bressanone. .