Casa di comunità sos dai dipententi | Così si sta smantellando la sanità

(Di martedì 9 luglio 2024) Chiusura delladia Gorgonzola, scendono in campo i sindacati. In una lettera aperta diffusa nei giorni successivi alla serrata esprimono "preoccupazione e allarme" per la situazione. In una lettera inviata l’altra mattina alla direttrice generale e ai vertici dell’Azienda ospedaliera Melegnano Martesana, e in volantini diffusi ieri mattina al mercato del lunedì, denunciano disagi e problematiche prodotti dal trasferimento in massa, e in fretta e furia, di operatori e servizi da Gorgonzola ad altri nosocomi o strutture sanitarie, in primis Cernusco sul Naviglio: "Mancano persino scrivanie, sedie e pc, impossibile svolgere il nostro lavoro in modo adeguato e professionale". I disagi, spiega la lettera aperta, sono anche degli utenti: "L’ospedale di Cernusco non ha parcheggio e si trova a ridosso di una Ztl: in particolare per l’utenza anziana o con problemi motori, accedervi è particolarmente difficoltoso".