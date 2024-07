Blitz degli ecoattivisti contro il G7 a Bologna Occupato il Comune lo striscione | La vostra tecnologia il nostro collasso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2027 –eco-attivisti a Palazzo d’Accursio. Il movimento Extinction Rebellion ha srotolato un’enormesulla facciata delper protestareil G7 della Scienza e, in programma in città da oggi a giovedì. Il gruppo ha così invaso la terrazza del Palazzo, con due attivisti che si sono calati dai merli con tanto di funi e attrezzatura per appendere lo, che recita: “G7: la, il”. Non solo: almeno un’altra decina di persone ha bloccato l’ingresso dele alcuni attivisti si sono incatenati l’uno all’altro usando catene da bici e altro. Anche alcuni ‘strumenti tecnologici’ (pc, mouse, televisori) sono comparsi davanti a Palazzo d’Accursio, coperti da alcune chiazze, come imbrattati di sangue.