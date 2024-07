Autonomia la Regione Campania guida il fronte del referendum per l’abrogazione della legge

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 luglio 2024) Trentasei voti a favore, nove contrari (del centrodestra) e un astenuto (Raffaele Maria Pisacane di Azione-Per): con questi numeri, intorno alle 19 di oggi, il Consiglio regionaleha dato il via libera alla proposta diabrogativodell’differenziata. La votazione e’ arrivata al termine di un dibattito durato tre ore e chiuso dall’intervento del presidenteche ha rivolo un appello alle “forze importanti anche nel Nord che credono all’unita’ di Italia in termini sinceri” per “riflettere in maniera pacata, per ragionare su alcuni dati di fatto che si presentano in maniera preoccupante ed eliminare le cose che non vanno che sono tante”. “Noi parliamo non a nome del Sud cialtrone che non ha a cuore i bilanci – ha specificato De Luca – ma a nome del rigore finanziario etrasparenza.