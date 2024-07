Attacco Samb | Eusepi obiettivo numero uno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Lastringe i tempi per l’attaccante Umberto. Nella passata stagione al Monterosi (arrivato in Tuscia a gennaio dopo la parentesi al Lecco in Serie B), 35 anni, grande esperienza ma anche tanto feeling con il gol, è la punta che serve ad Ottavio Palladini per chiudere il cerchio sull’organico a sua disposizione.conosce molto bene San Benedetto per averci trascorso le vacanze estive. Per la precisione all’ hotel Parco dei Principi di Grottammare dell’imprenditore Filippo Olivieri. E quindi sa bene i desiderata della piazza ed anche l’atteggiamento da mettere ogni domenica in campo. L’ex Monterosi è il profilo giusto per Palladini, ma allo stesso tempo vanta anche richieste dalla Serie C. Dopo l’addio di Sbaffo, infatti, il tecnico ha richiesto un attaccante con specifiche qualità fisiche e tecniche edè quello che offre le migliori garanzie.