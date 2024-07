Asfalti nuovi per la Statale 16 Al via i lavori dopo l’estate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Iper il rifacimento della Strada16 partiranno subito: lo stanziamento messo a disposizione da Autostrade per l’Italia, nell’ultimo consiglio, è stato spostato nelle voci di spesa del 2024: ben 993.190 euro che verranno utilizzati per migliorare le condizioni dell’arteria cittadina. Nello specifico, questa somma verrà utilizzata per rimettere in sesto i segmenti maggiormente ammalorati della, in tutti i suoi 7 chilometri di lunghezza. C’è dunque da emanare il bando e assegnare idiché l’intervento potrà iniziare. Dove verrà data la priorità? Intanto al tratto che va dal confine con Grottammare fino all’ospedale, frequentatissimo e quindi fortemente peggiorato negli ultimi anni.diché si dovrebbe intervenire anche sul tratto in corrispondenza della sede comunale, e su quello di Porto d’Ascoli a nord del sottopassaggio ferroviario.