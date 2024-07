Anzio i dipendenti di McDonald’s raccolgono oltre 300 kg di rifiuti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 –300 kg diraccolti in 80 sacchi da più di 40 volontari. Ecco i numeri dell’iniziativa di“Le giornate insieme a te per l’ambiente”, tenutasi ad, rispettivamente il 22 e il 23 giugno. Due giornate – organizzate grazie alla collaborazione del Comune die della Società dei Servizi Urbani AMBIENTE ENERGIA TERRITORIO AET SPA – dedicate alla lotta contro gli effetti del littering, ossia dell’abbandono deinell’ambiente. L’attività di riqualificazione, che ha visto all’opera idel ristorantedi, ha interessato il parcheggio La Piccola, in Via Roma ad. “Le giornate insieme a te per l’ambiente” è un’iniziativa nata nel 2021, in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del littering, ovvero l’abbandono deinell’ambiente.