Addio a Solfrini politica riccionese in lutto

(Di martedì 9 luglio 2024) Per decenni è stato uomo di punta della. Tiziano, 86 anni, se n’è andato per sempre ieri mattina, lasciando un grande vuoto soprattutto tra i compagni di vita. In segno dila Direzione comunale del Pd, convocata per ieri sera, è stata rinviata. Centinaia i messaggi di cordoglio inviati anche tramite social alla famiglia, soprattutto alle figlie Silvia e Valentina. La vitadie la sua militanza, dai tempi del Pci a quelli attuali del Pd, è stata intensa, viva e radicata, nonché caratterizzata da un’intensa militanzae impegno amministrativo. Aveva solo 13 anni, quando nel 1951 si iscrisse al Pci, tre anni dopo diventò segretario della Fgcied entrò nell’organismo federale riminese dei Giovani comunisti, finché nel 1959 cominciò a lavorare come sindacalista alla Cgil.