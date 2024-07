Vasquez nome nuovo per il braccetto dell’Inter Con un vantaggio – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024) Si torna a parlare di affari fra Inter e Genoa, dopo la chiusura della trattativa Martinez e con Gudmundsson in standby. Stavolta ilproposto è quello del messicano, che può essere una soluzione per ildi sinistra. Ecco lo scenario dato dal Corriere dello Sport oggi in edicola. SVOLTA A SINISTRA – L’infortunio di Tajon Buchanan ha aperto una falla nella rosasu cui la società ha già deciso come intervenire. L’annuncio di Piero Ausilio gli scorsi giorni è stato chiaro: al suo posto non arriverà un altro esterno, bensì unsinistro spostando diCarlos Augusto in fascia. Una scelta dettata dal fatto che non c’è grandissimo budget e che non si sta cercando un titolarissimo. In questo scenario si inserisce ildi Johan, messicano del Genoa che in Serie A ha giocato anche alla Cremonese, nella stagione 2022-2023.