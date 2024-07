Un’altra tegola per Meloni | le elezioni francesi complicano la partita per un ruolo di peso in Ue

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tutto congelato, o quasi. Il secondo turno dellelegislativefrena l’ascesa dell’estrema destra e fa tirare un sospiro di sollievo a Bruxelles e nelle principali capitali europee. Con un’eccezione: Roma. La sconfitta di Marine Le Pen rischia di avere conseguenze pesanti anche per la presidente del Consiglio, Giorgia. Non tanto per la mancata avanzata della destra, di cui la leader di Fratelli d’Italia si preoccupa relativamente, non essendo mai stata una stretta alleata di Le Pen, al contrario di Matteo Salvini. Quanto perché Emmanuel Macron esce da questemolto meno indebolito di quanto sperasse. Una situazione che rende più difficile l’ottenimento della vicepresidenza esecutiva della Commissione europea da parte dell’Italia.